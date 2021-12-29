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Злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга
Сегодня, 9:31
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Злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга

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Ничего опасного стражи порядка в подземке не нашли.

Накануне, 6 февраля, неизвестный предупредил полицейских о попытке газовой атаки в метро Северной столицы. Информацию он отправил на электронную почту ГУ МВД Москвы. 

По информации Piter.tv, силовики проверили станции городской подземки. Ничего опасного они не нашли. Эвакуацию проводить не стали.

На данный момент устанавливается личность "шутника". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в поликлинике на В.О. пациентам с COVID-19 посоветовали добираться до врача на общественном транспорте.

Фото: Piter.tv

Теги: газовая атака, лжеминеры, метро петербурга, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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