Мигрант год насиловал девочку-подростка в Ленобласти, угрожая ей расправой

В полицию обратилась мать потерпевшей.

Вечером 21 февраля в полицию Тосненского района Ленобласти обратилась гражданка Узбекистана и заявила, что ее дочь год насиловал 37-летний мужчина, гражданин Таджикистана. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам женщины, противоправные действия в отношении девочки 2004 года рождения совершались в период с февраля 2021 года по январь 2022 года в квартире на Народной улице. Мужчина под угрозой применения физической расправы вступал с подростком в интимную связь.

В настоящий момент стражи порядка разыскивают подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе отчим несколько месяцев насиловал свою падчерицу.

Фото: Piter.TV