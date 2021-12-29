  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель погрузчика пять лет насиловал дочь сожительницы в Петербурге
Сегодня, 9:40
182
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Водитель погрузчика пять лет насиловал дочь сожительницы в Петербурге

0 0

В полицию обратилась мать девочки.

В Петербурге задержали 38-летнего мужчину, водителя погрузчика, по подозрению в совращении несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером 18 января в дежурную часть обратилась девочка 2004 года рождения и рассказала о преследованиях сожителя матери. По словам школьницы, мужчина ходил за ней, скандалил и пытался ударить. Девочка пояснила, что мать находится в конфликте с возлюбленным, однако не хочет от него уходить.

Чуть позже в этот же день в полицию обратилась сама мать. Она рассказала, что муж пять лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, ученицу 9 класса.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Ранее в Петербурге учитель ОБЖ год занимался сексом со своей ученицей.

Фото: pixabay.com

Теги: дети, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии