Водитель погрузчика пять лет насиловал дочь сожительницы в Петербурге

В полицию обратилась мать девочки.

В Петербурге задержали 38-летнего мужчину, водителя погрузчика, по подозрению в совращении несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.TV.

Вечером 18 января в дежурную часть обратилась девочка 2004 года рождения и рассказала о преследованиях сожителя матери. По словам школьницы, мужчина ходил за ней, скандалил и пытался ударить. Девочка пояснила, что мать находится в конфликте с возлюбленным, однако не хочет от него уходить.

Чуть позже в этот же день в полицию обратилась сама мать. Она рассказала, что муж пять лет насиловал ее несовершеннолетнюю дочь, ученицу 9 класса.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Ранее в Петербурге учитель ОБЖ год занимался сексом со своей ученицей.

Фото: pixabay.com