В Петербурге учитель ОБЖ год занимался сексом со своей ученицей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего учителя ОБЖ, который в течение года вступал в интимную связь со своей ученицей 2005 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Отношения между учителем и ученицей продолжались в период с 14 февраля 2020 года по 7 марта 2021 года. В этот период мужчина неоднократно совершал половое сношение с девочкой в естественной форме и развращал ее.

Уголовное дело возбуждено по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Учителю выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Колпино незнакомец отправлял 13-летней школьнице интимные фотографии.

Фото: Piter.TV