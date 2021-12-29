В Колпино незнакомец отправлял 13-летней школьнице интимные фотографии

Подозреваемым оказался 24-летний мигрант.

В Колпинском районе Петербурга извращенец отправлял подростку интимные фотографии и просил отправить снимки в ответ. По информации Piter.tv, злоумышленника задержали.

В полицию обратился отец школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина совершал развратные действия в отношении 13-летней девочки в Сети.

Стражи порядка вычислили нарушителя. Им оказался 24-летний уроженец Узбекистана, который прибыл в РФ на заработки, но официально не устроился. Мужчину доставили в участок и допросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Московском районе мигрант несколько раз надругался над 6-летней девочкой.

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