Четырехлетняя девочка пожаловалась на отца-педофила

Полиция начала проверку.

В Петербурге вскрылся очередной случай сексуального насилия над малолетней девочкой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, накануне, 31 августа, в полицию Красносельского района с заявлением пришла воспитательница детского сада с улицы Добровольцев. Женщина рассказала сотрудникам органов о четырехлетней девочке, пожаловавшейся на своего 37-летнего отца, который совершал надж ней действия сексуального характера. По факту заявления проводится проверка.

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