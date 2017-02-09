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Четырехлетняя девочка пожаловалась на отца-педофила
Сегодня, 12:46
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Rybka123
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Четырехлетняя девочка пожаловалась на отца-педофила

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Полиция начала проверку.

В Петербурге вскрылся очередной случай сексуального насилия над малолетней девочкой. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".    

Как стало известно, накануне, 31 августа, в полицию Красносельского района с заявлением пришла воспитательница детского сада с улицы Добровольцев. Женщина рассказала сотрудникам органов о четырехлетней девочке, пожаловавшейся на своего 37-летнего отца, который совершал надж ней действия сексуального характера. По факту заявления проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: Педофил совратил "ВКонтакте" 11-летнюю девочку

Фото: pixabay.com

Теги: в петербурге отец педофил насиловал дочь , четырехлетняя девочка
Категории: Лента новостей Новости СПб

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