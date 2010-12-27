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Через «ВКонтакте» педофил добрался до 11-летней девочки
Сегодня, 11:08
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Rybka123
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Через «ВКонтакте» педофил добрался до 11-летней девочки

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Полиция ведет поиск злоумышленника.

Полиция Колпино разыскивает неизвестного преступника, развращавшего пятиклассницу в социальной сети "Вконтакте". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, 28 августа, в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. В заявлении она написала, что  ее 11-летняя дочь в период с 19 по 22 августа подвергалась  сексуальному насилию через переписку с неизвестным мужчиной.

Полиция направила материалы дела в Следственный Комитет.

Ранее на Piter.TV: В Ленообласти нашли повешенной 13-летнюю девочку
Фото: pixabay.com

Теги: колпино , переписка вконтакте , совращение несовершеннолетнего
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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