В США задержали женщину, совратившую несовершеннолетнего ученика

В американском штате Иллинойс задержали женщину, совратившую несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, 30-летняя Кристина Формелла была в розыске по обвинению в сексуальных отношениях с 15-летним учеником. Она работала в средней школе города Даунерс-Гров тренером команды по футболу. Подозреваемую задержали в марте 2025 года. После ареста ее освободили под залог до первого судебного заседания, которое состоится в апреле.
Ранее мы сообщали, что в США 35-летняя учительница призналась в совращении двух мальчиков.
Видео: YouTube / Daily Mail News
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