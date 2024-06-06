В США задержали женщину, совратившую несовершеннолетнего ученика

После ареста ее освободили под залог до первого судебного заседания.

В американском штате Иллинойс задержали женщину, совратившую несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, 30-летняя Кристина Формелла была в розыске по обвинению в сексуальных отношениях с 15-летним учеником. Она работала в средней школе города Даунерс-Гров тренером команды по футболу. Подозреваемую задержали в марте 2025 года. После ареста ее освободили под залог до первого судебного заседания, которое состоится в апреле.

Ранее мы сообщали, что в США 35-летняя учительница призналась в совращении двух мальчиков.

Видео: YouTube / Daily Mail News