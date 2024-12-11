Ей грозит срок от 30 лет тюрьмы.

В США 35-летняя учительница призналась в совращении двух мальчиков. Об этом сообщил Fox News.

По информации источника, в 2023 году Жаклин Ма арестовали после того, как отец одного из учеников обратился в полицию. Ее обвиняют в том, что она состояла в запретных отношениях с 11-летним и 12-летним мальчиками. Сообщается, что Ма обменивалась с ними интимными фотографиями и непристойными сообщениями.

Сначала учительница отрицала все обвинения, но потом согласилась признать свою вину в рамках сделки. Ей грозит срок от 30 лет тюрьмы. Вынесение приговора бывшей учительнице назначено на 9 мая.

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Фото: pxhere.com