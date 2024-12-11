Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина отменили

Причина отмены разговора не уточняется.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина отменили. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что разговор двух лидеров анонсировали на 5 февраля. Об этом говорил старший советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро. Основной темой разговора должны были стать пошлины, введенные Вашингтоном, и ответные меры Пекина. Причина отмены разговора не уточняется.

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