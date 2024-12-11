Отмечается, что советники президента США и члены кабинета разделились во мнениях.

В Белом доме возник раскол по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

По информации источника, советники президента США Дональда Трампа и члены кабинета разделились во мнениях. Отмечается, что одни хотят оказать давление на Россию, в то время как другие предлагают сократить помощь Украине. Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о намерении прекратить нынешний конфликт между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира.

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