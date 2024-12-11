Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира

Глава США принял в Вашингтоне еврейского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Соответствующий посыл иностранный политик огласил в Белом доме, когда выступал перед местными журналистами перед началом рабочей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Они никогда мне не дадут Нобелевскую премию мира. Я заслуживаю ее, но они никогда мне ее не дадут. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что днем ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало читателям о том, что заместитель председателя парламентского комитета по разведке Пак Сон Вон выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ранее президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта упоминал о том, что он лично готов номинировать лидера Белого дома на Нобелевскую премию мира в случае достижения при его усилиям мирного соглашения по украинскому кризису и регионального конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если тот примет на себя роль миротворца, говорил и глава Белоруссии Александр Лукашенко. При этом иностранец замечал, что данная премия уже "ничего не значит".

Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос".

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News