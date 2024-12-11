Президент США призвал палестинцев переселиться на более благоприятные земли.

Американский президент из Республиканской партии США Дональд Трамп назвал сектор Газа "площадкой под снос" в свете непригодности данной ближневосточной территории для жизни. Иностранный политик читает, что палестинский беженцев лучше переселить. Такое мнение лидер Белого дома огласил в момент, когда упоминал о проекте реконструкции палестинского анклава.

Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить. Дональд Трамп, глава США

Администрация США уточнила, что власти в Вашингтоне при этом не будут финансировать попытки переселения мирных граждан, так как профинансировать могут ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того денежные средства. В качестве альтернативе предлагается жизнь "в красивом, открытом месте с хорошими границами и жильем". Ранее официальный представитель радикального палестинского движения "Хамас" Сами Абу Зухри в материале The Reuters осудил призывы Дональда Трампа и назвал их "изгнанием со своей земли".

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Фото и видео: Белый дом