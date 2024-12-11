Трамп призвал индустрию ИИ в США проснуться

В США оценили китайский аналог ChatGPT под названием DeepSeek.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил на встрече фракции республиканцев Конгресса страны в штате Флорида о том, что выпуск китайского искусственного интеллекта DeepSeek должен стать пробуждающим звонком для индустрии в США. Лидер Белого дома отметил, что он считает позитивным удешевление и ускорение технологий с ИИ.

Выпуск китайской компанией ИИ DeepSeek должен стать звонком будильника, чтобы мы были сосредоточены на конкуренции для победы. Думаю, если это правда, это позитивно. Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television