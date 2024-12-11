Трамп заявил, что мог бы участвовать в новой избирательной кампании

Глава США не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил на встрече политической фракции Конгресса США о том, что собрал столько денежных средств, что ему хватило бы на новую избирательную кампанию. Однако лидер страны указал, что пока что не уверен, можно ли ему будет участвовать в новых выборах в Белый дом снова. Такие сомнения иностранец огласил в ходе выступления в штате Флорида.

Я собрал достаточно денег для следующих выборов. Которые, я полагаю, не смогу использовать сам, но я не уверен на 100%. Не знаю, я думаю, мне нельзя участвовать снова, но я не уверен Дональд Трамп, глава США

До момента торжественной инаугурации сообщалось в западных СМИ о том, что Дональд Трамп собрал четверть миллиарда долларов на свою кампанию. Президент США также выпустил именной мемкоин, капитализация которого к концу первой недели пребывания Дональда Трампа на высшем государственном посту выросла до показателя, превышающего шесть миллиардов долларов. Согласно конституции США, одно и тоже лицо не может занимать президентский пост три срока. Соответствующая поправка была принята основной документ страны в начале 1950-х годов. Это произошло спустя через шесть лет после того, как Франклин Делано Рузвельт скончался на посту президента США, который занимал уже в четвертый раз.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television