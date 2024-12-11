Трамп: депортация нелегальных мигрантов из США идет хорошо

Глава США оценил реализацию политики по выдворению из страны мексиканских беженцев.

Американский президент Дональд Трамп считает, что депортация из США нелегальных мигрантов идет хорошо, в первую очередь власти за пределы государства высылают закоренелых преступников. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления перед журналистами в рамках его рабочей поездки в штат Северная Каролина. Ранее официальный пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт через социальные сети уведомила общественность о том, что Вашингтон запускает "депортационные рейсы".

Депортация идет очень хорошо. Мы избавляемся от ужасных, закоренелых преступников. Это убийцы, это самые плохие люди из тех, какие бывают. Мы избавляемся от них в первую очередь. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп 20 января подписал указ о введении на государственной границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Иностранный политик отметил, что такое решение позволит направить в южную часть страны специалистов для того, чтобы "отразить катастрофическое вторжение" нелегальных беженцев. Ранее республиканец неоднократно публично высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Глава США говорил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now