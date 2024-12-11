Трамп пообещал Канаде налоговые послабление, если она войдет в состав США

Глава США рассказал о своем общении с Джастином Трюдо.

Американскй президент-республиканец Дональд Трамп пообещал канадским гражданам предоставить серьезные налоговые послабления, а также лучшее медицинское обслуживание в том случае, если Оттава войдет в состав США на правах 51-го штата. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления перед журналистами в рамках его рабочей поездки в штат Северная Каролина. Данная территория пострадала в конце 2024 года от урагана.

Я бы с удовольствием увидел Канаду 51-м штатом. Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги. Вам не придется беспокоиться о военных вопросах и многом другом. Дональд Трамп, глава США

Инициатива о включении Канады в состав США и ранее публично поднималась Дональдом Трампом, однако она неизменно отвергалась канадским руководством. Власти говорили о собственной независимости и национальной идентичности.

Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС.

Фото и видео: YouTube / Defense Now