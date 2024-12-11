Трамп заявил, что готов разогнать агентство по реагированию на ЧС

Глава Белого дома не видит эффективной работы специалистами из FEMA после ситуации с пожарами в Калифорнии.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) обходится государственному бюджету слишком дорого, а пользы никакой для государства не приносит. Иностранный политик объявил журналистам в ходе рабочей поездки в штат Северная Каролина, что продолжение работы профильного ведомства находится под вопросом. На данной территории в конце сентября 2024 года произошли значительные разрушения из-за ураганов.

Очень дорогая организация, которая на самом деле не очень хорошо работает. Будь это моим единоличным решением, я бы прямо сейчас с ними покончил и позволил штатам самим разбираться. Дональд Трамп, глава США

лидер Белого дома полагает, что задачами FEMA должны справляться сами американские штаты. Также Дональд Трамп поблагодарил местных жителей за победу на выборах, пообещав им оказывать дальнейшую помощь. Предыдущую администрацию при Джо Байдене Дональд Трамп обвинил в бездействии.

Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно".

Фото и видео: YouTube / Defense Now