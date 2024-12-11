Глава США обвинил Зеленского в нежелании завершить противостояние с Москвой.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что региональный конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами в эфире телеканала Fox News. Таким образом высокопоставленный гость новостной программы прокомментировал дальнейшие перспективы по завершению кризисной ситуации, сложившейся межу Москвой и Киевом. По мнению лидера Белого дома, киевский режим опустошил страну в результате противостояния с Кремлем. Трамп добавил, что ранее соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто из-за того, что президент Владимир Зеленский захотел сражаться.

Должен прекратиться немедленно. Никогда не должен был начаться. Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать. Дональд Трамп, президент США

Глава США полагает, что Владимир Зеленский — не ангел, поэтому не должен был допускать начала специальной военной операции на территории своего государства. Он призвал завершить конфликт в ближайшее время.

Трамп заявил, что мог бы достичь сделки с Путиным по денуклеаризации.

Фото и видео: YouTube / FOX News