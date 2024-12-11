Трамп заявил, что мог бы достичь сделки с Путиным по денуклеаризации

Глава США рассказал о вызовах со стороны РФ, Ирина и Северной Кореи.

Американский президент из Республиканской партии Дональд Трамп выразил уверенность в том, что мог бы достичь соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по вопросу денуклеаризации Москвы и Вашингтона. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с местными журналистами в эфире телеканала Fox News.

Я работал с Путиным над денуклеаризацией России и США. Затем мы собирались привлечь к этому Китай, потому что у них гораздо меньше арсенал, чем у нас… Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным. Дональд Трамп, президент США

Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Фото и видео: YouTube / FOX News