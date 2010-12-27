В Ленообласти нашли повешенной 13-летнюю девочку

Ребенок рос в благополучной семье, во внимание правоохранительных органов или органов опеки не попадал.

В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили повешенной 13-летнюю девочку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, страшную находку нашли вечером 27 августа в садоводстве "Октябрьское", недалеко от поселка Мгла. Тело девочки было подвешено на бельевую веревку, привязанную к балке. Погибшая оставила два дневника, тетрадку и телефон.

По факту происшествия проводится проверка. Установлено, что ребенок рос в благополучной семье, во внимание правоохранительных органов или органов опеки не попадал.

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