На проспекте Луначарского школьница упала с 24 этажа

Девушка была из полной семьи и недавно перешла в 11 класс.

Минувшей ночью, 28 августа, в Выборгском районе Петербурга произошла трагедия. Школьница разбилась насмерть, упав с 24 этажа жилого дома. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, тело 17-летней петербурженки было обнаружено в два часа ночи возле дома на проспекте Луначарского, 15/1, где она проживала с родителями на пятом этаже. Когда все уснули, погибшая поднялась на лифте на верхний этаж и упала вниз. Школьница была одета в черную футболку, черные джинсы и красные туфли.

По факту происшествия проводится проверка. Известно, что отец девушки работал электромехаником, а мама завидущей аптекой. В сферу внимания правоохранительных органов или органов опеки семья не попадала.

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