На Васильевском острове выловили труп мужчины

Следов насильственной смерти обнаружено не было

На Васильевском острове было найдено тело утопленника. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, о страшной находке в полицию сообщил молодой прохожий, заметивший плывущее от Дворцового моста в сторону Благовещенской переправы мертвое тело. Погибшего удалось достать из воды на набережной Лейтенанта Шмидта. Им оказался мужчина европейской внешности, предположительно, 50 лет. Из одежды на нем были только носки, белье и клетчатая рубашка.

При первичном осмотре следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело оправили на экспертизу в морг.

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