В Красносельском районе утонула девушка

Трагедия произошла в субботу, 5 мая, возле дома №82 на улице Маршала Казакова.

Стало известно, что в водоеме на юго-западе Петербурга. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в субботу, 5 мая, вечером в 17:00. Возле дома № 82 на Маршала Казакова 33-летнюю пострадавшую вытащили из воды. После чего ее забрала скорая помощь. Позже сотрудники полиции сообщили, что девушка скончалась в присутствии скорой. Тело направили в морг.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали, что в поселке Свердлова нашли тело мальчика, утонувшего 12 мая в Неве.

Фото: pixabay

