В поселке Свердлова нашли тело мальчика, утонувшего 12 мая в Неве

Он хотел спасти тонущего ребенка, но погиб сам.

В Неве в поселке Свердлова 31 мая нашли труп мальчика, который утонул 12 мая при попытке помочь другому ребенку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 12 мая с моста в Неву упал и начал тонуть 13-летний мальчик. Ему на помощь пришел 15-летний юноша, он спас тонувшего, но сам не смог выбраться на сушу.

Следователем 12 мая было возбуждено уголовное дело по ст. 109 ч.1 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В 18:30 31 мая в поселке имени Свердлова напротив дома 72 по улице Овцинской на берегу Невы обнаружили труп погибшего юноши.

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