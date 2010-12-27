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Женщину забили до смерти в Красном Селе
Сегодня, 14:01
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Rybka123
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Женщину забили до смерти в Красном Селе

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Полиция возбудило уголовное дело.

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп молодой женщины. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие.

Как стало известно, тело 34-летней пострадавшей обнаружили утром, 26 августа, в Красном селе на Гатчинском шоссе, 4/1. Труп нашли на общем балконе пятого этажа с кровоподтеками на лице.    

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Полиция ведет поиск преступников. 

Ранее на Piter.TV: 18-летняя петербурженка оставила детей на сутки и пошла в гости.

Фото: pixabay.com

Теги: красное село , молодая женщина , убийство , уголовное преступление
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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