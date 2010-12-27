18-летняя петербурженка оставила детей на сутки и пошла в гости

Девушку могут лишить родительских прав.

В Колпинском районе 18-летняя петербурженка предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Следствию стало известно, что 12 июня 2018 года девушка закрыла своих малолетних (2 года и 10 месяцев) детей в комнате в коммуналке и отправилась в гости. На следующий день малышей спасли соседи, услышившие плач. После взлома комнаты выяснилось, что дети остались одни в помещении с брошенными колюще-режущими предметами, электробытовыми приборами, а также лекарственными средствами. Мать вернулась домой лишь через сутки после продолжительных звонков соседей.

В данный момент дети переданы на попечение бабушке. В отношении семьи проводятся профилактические мероприятия. Обвиняемая свою вину признала полностью и раскаялась. В ходе судебного слушания будет принято решение о лишении молодой мамы родительских прав.

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