В Ленобласти мать-алкоголичка потеряла 8-летнего сына

Родительница не смогла точно ответить на вопрос, когда видела ребенка в последний раз.

Накануне вечером в полицию обратилась жительница села Копорье Ленобласти и заявила о пропаже 8-летнего сына. Мать не смогла ответить, когда видела ребенка в последний раз, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Известно, что рост мальчика около 160 см. У него смуглое лицо, карие глаза и светло-русые волосы. В день пропажи на ребенке были спортивная куртка, брюки и красная футболка. Раньше мальчик не уходил из дома. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают возможных очевидцев, которые могли бы сообщить о местонахождении беглеца.

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