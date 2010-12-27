В Амурской области бесследно пропала среди дня 5-летняя девочка

Малышка вышла из своего дома около 16 часов 20 августа и пропала.

В Приамурье среди бела дня пропала маленькая девочка.

Как стало известно, 5-летняя девочка вышла из своего дома по адресу улица Партизанская в городе Свободном 20 августа около 16 часов и бесследно пропала. Малышку ищут полиция, спасатели и волонтеры, но до сих пор местонахождение ребенка не установлено.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, осмотр жилища, изъяты личные вещи малолетней, проведен осмотр местности в районе проживания ребенка. В МО МВД России "Свободненский" направлены поручения на проведение поисковых и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения пропавшей и лица/лиц, причастных к ее исчезновению. Поисковые мероприятия проводятся с привлечением волонтеров из числа местных жителей. СУ СК РФ по Амурской области

Следственные органы просят лиц обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Чернобаевой Софьи или месте ее нахождении сообщить указанные сведения в следственное управление по тел. (4162) 22-14-00 (круглосуточно) либо в полицию по тел. 102.

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