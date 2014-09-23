Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика на проспекте Большевиков

Ребенок самостоятельно ушел гулять.

Росгвардейцы нашли и вернули матери мальчика, который ушел из дома на прогулку. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 7 декабря сотрудникам отдела вневедомственной охраны передали приметы восьмилетнего ребенка, проживающего на улице Дыбенко. По словам 35-летней мамы, она ненадолго уснула после работы в ночную смену, а проснувшись, обнаружила, что ее сын один ушел из квартиры, взяв с собой самокат.

Мальчика нашли на проспекте Большевиков, он заблудился и нервничал, поскольку не мог самостоятельно вернуться обратно. Ребенка успокоили и отвезли в 75-й отдел полиции. Заявительница вскоре забрала сына.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили потерявшую память пенсионерку в Кронштадте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти