Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика на проспекте Большевиков

Росгвардейцы нашли и вернули матери мальчика, который ушел из дома на прогулку. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Днем 7 декабря сотрудникам отдела вневедомственной охраны передали приметы восьмилетнего ребенка, проживающего на улице Дыбенко. По словам 35-летней мамы, она ненадолго уснула после работы в ночную смену, а проснувшись, обнаружила, что ее сын один ушел из квартиры, взяв с собой самокат.
Мальчика нашли на проспекте Большевиков, он заблудился и нервничал, поскольку не мог самостоятельно вернуться обратно. Ребенка успокоили и отвезли в 75-й отдел полиции. Заявительница вскоре забрала сына.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили потерявшую память пенсионерку в Кронштадте.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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