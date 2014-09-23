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Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика на проспекте Большевиков
Сегодня, 8:58
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Росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика на проспекте Большевиков

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Ребенок самостоятельно ушел гулять.

Росгвардейцы нашли и вернули матери мальчика, который ушел из дома на прогулку. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 7 декабря сотрудникам отдела вневедомственной охраны передали приметы восьмилетнего ребенка, проживающего на улице Дыбенко. По словам 35-летней мамы, она ненадолго уснула после работы в ночную смену, а проснувшись, обнаружила, что ее сын один ушел из квартиры, взяв с собой самокат. 

Мальчика нашли на проспекте Большевиков, он заблудился и нервничал, поскольку не мог самостоятельно вернуться обратно. Ребенка  успокоили и отвезли в 75-й отдел полиции. Заявительница вскоре забрала сына. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили потерявшую память пенсионерку в Кронштадте. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: потерялся ребенок, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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