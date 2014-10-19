Росгвардейцы обнаружили потерявшую память пенсионерку в Кронштадте

Пенсионерка получила медицинскую помощь в больнице на улице Газовый Завод, куда ее доставила охрана.

В ночь на четверг, 5 декабря, около 01:00, сотрудники вневедомственной охраны Приморского района Петербурга заметили на автобусной остановке в Кронштадте пожилую женщину, которая была одета не по погоде и имела проблемы с памятью. Женщину немедленно доставили в медицинское учреждение.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, во время патрулирования по Кронштадтскому шоссе наряд Росгвардии заметил на автобусной остановке пожилую женщину, сидящего на скамейке и выглядящего потерянным. Женщина была плохо одетой для холодного времени суток, замерзшей и ожидал автобус, несмотря на то, что в это время общественный транспорт уже перестал ходить.

После осмотра женщины росгвардейцы пришли к выводу, что она могла страдать потерей памяти, возможно, из-за возрастных изменений. Пенсионерка получила медицинскую помощь в больнице на улице Газовый Завод, куда ее доставила охрана. Сейчас идут поиски родственников и выясняется личность пожилой женщины.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы нашли и вернули родителям пропавшую 12-летнюю девочку в Коммунаре.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти