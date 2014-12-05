Росгвардейцы нашли и вернули родителям пропавшую 12-летнюю девочку в Коммунаре

Накануне всем нарядам поступил сигнал о пропавшей девочке, которая поссорилась с мамой и ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово.

Во вторник, 3 декабря, в 16:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленобласти около железнодорожной станции в городе Коммунар нашли пропавшего ребёнка — 12-летнюю девочку, которая ушла из дома в поселке Кобралово и исчезла.

По данным пресс-службы Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, накануне всем нарядам поступил сигнал о пропавшей девочке, которая поссорилась с мамой и ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово. На следующий день сотрудники полиции, патрулируя маршрут, заметили девочку, похожую на ту, кого искали. Она стояла одна на платформе железнодорожной станции "Антропшино" в Коммунаре.

Полицейские доставили ребенка в 104-й полицейский участок и передали инспекторам по делам несовершеннолетних. Родители сразу узнали о местонахождении дочери и приехали за ней.

Ранее мы сообщили о том, что женщина ударила мужчину рожком для обуви на улице Маршала Говорова.

Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти