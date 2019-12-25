Женщина ударила мужчину рожком для обуви на улице Маршала Говорова

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую на месте и этапировали ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В понедельник, 18 ноября, в 20:15 сотрудники вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга задержали 23-летнюю женщину на улице Маршала Говорова, которая подозревается в умышленном причинении телесных повреждений.

Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, к патрулю обратился 39-летний мужчина с телесными повреждениями. Он рассказал, что недавно возле ближайшего супермаркета у него произошел конфликт с незнакомой женщиной. После словесной перепалки она вернулась в свой дом, но вскоре снова вышла и ударила его по голове металлическим обувным рожком, в результате чего мужчина получил рассечение.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую на месте и этапировали ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина похитил с территории военкомата на Съезжинской улице архивные шкафы.

Фото: Piter.TV