Мужчина похитил с территории военкомата на Съезжинской улице архивные шкафы

Ранее его судили за убийство, кражу и грабежи.

Задержан подозреваемый в краже пустых архивных шкафов с территории военного комиссариата в Петроградском районе, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина украл шесть металлических шкафов, которые временно были сложены во дворе отделения призыва военкомата на Съезжинской улице. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, а его описание и приметы установили с помощью записей камер видеонаблюдения.

Спустя чуть больше недели, 19 ноября, персонал вновь заметил рядом со зданием неизвестного, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем.

Так, росгвардейцы задержали 59-летнего уроженца одной из стран Закавказья и доставили в 18-й отдел полиции. Ранее его судили за убийство, кражу и грабежи.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали правонарушителей, похитивших гаджеты из автомата в супермаркете.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти