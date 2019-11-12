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Мужчина похитил с территории военкомата на Съезжинской улице архивные шкафы

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Ранее его судили за убийство, кражу и грабежи.

Задержан подозреваемый в краже пустых архивных шкафов с территории военного комиссариата в Петроградском районе, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Мужчина украл шесть металлических шкафов, которые временно были сложены во дворе отделения призыва военкомата на Съезжинской улице. Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия, а его описание и приметы установили с помощью записей камер видеонаблюдения. 

Спустя чуть больше недели, 19 ноября, персонал вновь заметил рядом со зданием неизвестного, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем. 

Так, росгвардейцы задержали 59-летнего уроженца одной из стран Закавказья и доставили в 18-й отдел полиции. Ранее его судили за убийство, кражу и грабежи. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы задержали правонарушителей, похитивших гаджеты из автомата в супермаркете. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: военкомат, похититель, съезжинская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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