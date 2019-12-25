Росгвардейцы задержали правонарушителей, похитивших гаджеты из автомата в супермаркете

Задержанных доставили в 45-й отдел полиции, где передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств. Часть похищенной техники была изъята у подростков.

Вечером в субботу, 16 ноября, около 21:00 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга задержали группу из пяти молодых людей, которых подозревают в краже электроники из автомата, расположенного в супермаркете на Караваевской улице.

Как информирует пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Петербургу и Ленобласти, сотрудники магазина оперативно сообщили в полицию о том, что подростки разбили стекло автомата и похитили несколько гаджетов, среди которых портативные зарядные устройства и умные часы, после чего скрылись в направлении торгового центра на Тепловозной улице. Описание подозреваемых было передано патрульным экипажам.

Работая по горячим следам, росгвардейцы задержали пятерых граждан в возрасте 16-17 лет на территории торгового центра. Задержанные соответствовали описаниям преступников, предоставленным сотрудниками магазина.

Задержанных доставили в 45-й отдел полиции, где передали инспекторам по делам несовершеннолетних для дальнейших разбирательств. Часть похищенной техники была изъята у подростков.