Росгвардейцы пресекли попытку нетрезвого водителя, уехать с парковки ресторана

Росгвардейцы обнаружили машину примерно в 350 метрах от ресторана и блокировали её на Рюхиной улице.

Вечером в воскресенье, 17 ноября, в Петербурге был задержан водитель автомобиля Mercedes, который после употребления алкоголя в ресторане на Крестовском острове попытался покинуть заведение. Об этом сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по городу и Ленинградской области.

Работники ресторана на набережной Мартынова нажали кнопку тревожной сигнализации, когда заметили, что посетитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушает общественный порядок на парковке, а затем садится за руль автомобиля и уезжает вместе со своей спутницей.

Росгвардейцы обнаружили машину примерно в 350 метрах от ресторана и блокировали её на Рюхиной улице. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан в салоне автомобиля. Позднее его передали сотрудникам ГИБДД, прибывшим на место происшествия.

Ранее росгвардейцы помогли 9-летней, которую забыли забрать после тренировки.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти