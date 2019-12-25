В устье Смоленки утонул неизвестный мужчина

Комментаторов потрясло, что отдыхающие продолжают загорать и купаться рядом с накрытым телом.

В воскресенье, 20 июня, в устье Смоленки обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом Piter. tv сообщили в местном ГУ МВД.

Инцидент произошел утром, тело неизвестного мужчины накрыли белой тканью. Комментаторов группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", где также был размещен пост, потрясло, что отдыхающие продолжают загорать и купаться рядом с накрытым телом.

Недавно Piter.tv писал, что На Октябрьской набережной нашли тело утопленницы. Проверку инцидента проводят сотрудники Следственного комитета. По данным Piter.tv, тело у дома №90 по Октябрьской набережной нашли без внешних признаков насильственной смерти.

Ранее мы публиковали фотографии, как в Петербурге горожане отправились к пляжам и озерам.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб