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В устье Смоленки утонул неизвестный мужчина
Сегодня, 17:29
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В устье Смоленки утонул неизвестный мужчина

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Комментаторов потрясло, что отдыхающие продолжают загорать и купаться рядом с накрытым телом.

В воскресенье, 20 июня, в устье Смоленки обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом Piter. tv сообщили в местном ГУ МВД.

Инцидент произошел утром, тело неизвестного мужчины накрыли белой тканью. Комментаторов группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", где также был размещен пост, потрясло, что отдыхающие продолжают загорать и купаться рядом с накрытым телом.

Недавно Piter.tv писал, что На Октябрьской набережной нашли тело утопленницы. Проверку инцидента проводят сотрудники Следственного комитета. По данным Piter.tv, тело у дома №90 по Октябрьской набережной нашли без внешних признаков насильственной смерти. 

Ранее мы публиковали фотографии, как в Петербурге горожане отправились к пляжам и озерам.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: выловили утопленника, зсд, смоленка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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