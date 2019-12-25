Проверку инцидента проводят сотрудники Следственного комитета.

На Октябрьской набережной нашли тело утопленницы. Фотографиями с места происшествия 19 июня поделились пользователи группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". Очевидцы отметили, что судя по внешним признакам, в воде тело находилось несколько дней.

На место происшествия, где как и полагается в жару, было многолюдно, прибыли сотрудники полиции. Тело источало характерный запах разложения.

По данным Piter.tv, тело у дома №90 по Октябрьской набережной нашли без внешних признаков насильственной смерти. Предположительно, это была женщина – 45 лет на вид. Была одета в белые кроссовки с розовыми полосками, джинсы и зеленую майку. Тело направили в морг для судебно-медицинского исследования, а проверку инцидента теперь проводят сотрудники Следственного комитета.

Ранее мы сообщали о том, что в Ломоносовском районе произошло ДТП с участием мусоровоза, в результате которого сотрудникам МЧС пришлось спасать из завалившегося в кювет автомобиля водителя.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург