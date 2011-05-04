В Петербурге – аншлаг у воды. Горожане отправились к пляжам и озерам

Фотографиями с пляжей в городе и области делятся наши читатели.

Суббота в Петербурге ознаменовалась первым днем действительно жаркой погоды. В связи с этим горожане устремились поближе к воде, и неважно где – будь то Курортный район, парк 300-летия или озера в Ленинградской области. Фотографиями своего отдыха с редакцией поделились читатели Piter.tv.

Вывод можно сделать однозначный – во многих местах яблоку негде упасть, место у воды приходится себе искать в самых дальних местах пляжей. Хотя Роспотребнадзор провел мониторинг качества воды в акваториях Северной столицы. Выяснилось, что купаться в городе вообще нельзя.

Температурный максимум для 19 июня в Петербурге уже перекрыт. Прошлая рекордная температура воздуха была зафиксирована в 1905 году – 116 лет в Северной столице не было так жарко.

Жара из города уходить не собирается – аналогичная погода ожидается и в воскресенье: до +32 градусов в Северной столице и +33 градусов в 47 регионе.

В такую жару человеку необходимо обильное питье. Сотрудники МЧС рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы помочь своему организму.

По словам специалистов, в жаркую погоду человек должен пить, даже если ему не хочется. Особенно это важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Для того чтобы восполнить дефицит жидкости в организме человеку нужно пить примерно на 150% больше – это около двух литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный), кофе, рисовый и вишневый отвары, хлебный квас.

Фото: Piter.tv