Петербуржцам рассказали, сколько нужно пить воды во время аномальной жары

Температура воздуха в ближайшие выходные будет на 7 и более градусов выше нормы.

Жителей Петербурга и Ленобласти предупредили об установлении аномально жаркой погоды в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье, 19 и 20 июня, температура воздуха на 7 и более градусов выше нормы.

В такую жару человеку необходимо обильное питье. Сотрудники МЧС рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы помочь своему организму.

По словам специалистов, в жаркую погоду человек должен пить, даже если ему не хочется. Особенно это важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Однако необходимо знать меру, так как избыточное питье чистой воды может привести к тяжелой гипонатриемии, а это чревато такими осложнениями, как инсульт и летальный исход.

Для того чтобы восполнить дефицит жидкости в организме человеку нужно пить примерно на 150% больше – это около двух литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный), кофе, рисовый и вишневый отвары, хлебный квас.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, что аномальная жара продержится с 19 по 23 июня. В эти дни температура воздуха в городе будет держаться на уровне +30 градусов.

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