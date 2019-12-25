Аномальная жара в Петербурге продержится как минимум до 24 июня

Температура воздуха поднимется до +30 19-го июня.

Жара в Петербурге продержится как минимум до 24 июня. Об этом Piter.TV узнал от главного синоптика города Александра Колесова.

Аномальная жара установится в период с 19 по 23 июня. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +30 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. Петербург будет под влиянием антициклона, в связи с чем осадков и сильного ветра не ожидается.

В четверг в Северной столице прогреется до +25 градусов. В Ленобласти предупредили о повышении пожароопасности. Населению рекомендовали ограничить нахождение на улице или выбирать для выхода утреннее и вечернее время, когда жара спадает.

Фото: Piter.TV