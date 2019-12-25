В четверг в Петербурге начнется активный прогрев воздушных масс

Температура воздуха в этот день составит +23…+25 градусов.

В четверг, 17 июня, метеорологические условия в Петербурге сформирует обширный антициклон. В небе будет немного облаков, обойдется без дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, пришедшие к берегам Невы прохладные воздушные массы начнут активно прогреваться. Сегодня температура воздуха в городе составит +23…+25 градусов, в Ленобласти +21…+26. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

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