После взятия проб из водоемов Петербурга эксперты рекомендуют отказаться от купания в городе

Роспотребнадзор не нашел ни одного пригодного водоема для купания. А проверили 96 акваторий.

Роспотребнадзор провел мониторинг качества воды в акваториях Северной столицы. Выяснилось, что купаться в городе вообще нельзя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 июня.

Состояние воды проверяли по следующим критериям: саниторно-химические показатели, микробиологические показатели и паразитологические показатели. Результаты экспертизы показали, что из 96 проб ни одна не смогла получить хотя бы удовлетворительную оценку исследователей.

Специалисты отметили, что пить воду из прудов, озер и рек, которые не отвечают гигиеническим нормативам, нельзя. Нарушение этого правила может привести к заражению человека инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема. На данный момент в регионе провели 34 исследования, из них 17 проб не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 – по микробиологическим показателям.

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