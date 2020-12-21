В Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ленобласти продолжают проверку водных объектов региона и береговых линий. В заключении сотрудники выносят вердикт – пригоден ли объект для купания.
На данный момент в регионе провели 34 исследования, из них 17 проб не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 – по микробиологическим показателям.
Только четыре водоема пригодны для купания – это озеро Донцо, река Луга в Волосовскм районе, река Шингарка в Ломоносовскмо районе и Вуокса в Приозерском районе.
Также эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга.
Фото: Piter.tv
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