В Ленобласти пригодными для купания оказались 4 водоема

На данный момент в регионе провели 34 исследования.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ленобласти продолжают проверку водных объектов региона и береговых линий. В заключении сотрудники выносят вердикт – пригоден ли объект для купания.

На данный момент в регионе провели 34 исследования, из них 17 проб не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 – по микробиологическим показателям.

Только четыре водоема пригодны для купания – это озеро Донцо, река Луга в Волосовскм районе, река Шингарка в Ломоносовскмо районе и Вуокса в Приозерском районе.

Также эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга.

Фото: Piter.tv