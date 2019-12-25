Эксперты не рекомендуют купаться в водоёмах Петербурга

В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

С мая этого года сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды на 24 пляжах города. Так, на 26 мая специалисты отобрали 144 пробы воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В Роспотребнадзоре заявили, что все пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мониторинг проводился на озерах в Выборгском, Пушкинском, Красносельском районах Петербурга, на пляжах Финского залива и на реке в Колпинском районе города.

В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания, – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что употребление воды открытых водоёмах для питья приводит к заражению острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее Piter.tv писал, что пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня.

Фото: Piter.tv