Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня

Спасатели будут дежурить на пляжах в течение 12 часов.

Городские пляжи в Петербурге откроют 1 июня. Тогда же начнется спасательный сезон. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев.

Сейчас идет подготовка в летнему сезону: водолазы чистят дно, специалисты берут пробы песка и воды, ограничивают зоны купания. Профилактические мероприятия с горожанами идут не только летом. Так, например, служба показывает школьникам приемы по оказанию первой помощи еще зимой.

Летом на пляжах будут дежурить патрульные группы. Они будут работать с 10 до 22 часов.

Ранее закаленные петербуржцы открыли купальный сезон в Неве. Один из них на заплыв не решился.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV