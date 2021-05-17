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Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня
Сегодня, 17:47
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Пляжный сезон в Петербурге начнется с 1 июня

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Спасатели будут дежурить на пляжах в течение 12 часов.

Городские пляжи в Петербурге откроют 1 июня. Тогда же начнется спасательный сезон. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" сообщил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД Александр Зуев.

Сейчас идет подготовка в летнему сезону: водолазы чистят дно, специалисты берут пробы песка и воды, ограничивают зоны купания. Профилактические мероприятия с горожанами идут не только летом. Так, например, служба показывает школьникам приемы по оказанию первой помощи еще зимой. 

Летом на пляжах будут дежурить патрульные группы. Они будут работать с 10 до 22 часов. 

Ранее закаленные петербуржцы открыли купальный сезон в Неве. Один из них на заплыв не решился. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: лето, пляжи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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