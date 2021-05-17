Закаленные петербуржцы открыли купальный сезон в Неве

Мужчины разделись до трусов и залезли в реку.

Неожиданно наступившая жара заставила жителей Петербурга открыть купальный сезон. Нескольких мужчин, решивших искупаться в Неве, заметили в субботу, 15 мая. В сети появилось видео "водных процедур".

На кадрах двое мужчин разделись до трусов и залезли в воду. Один из них смог зайти в реку лишь по пояс, другой проплыл несколько метров. Остальные предпочли остаться на берегу и позагорать на спуске к воде.

Судя по реакции смельчаков, вода в Неве еще очень холодная. Не успев окунуться, мужчины поспешили на сушу.

Ранее петербуржцам объяснили, как не перегреться в жару.

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