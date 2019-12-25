Где купаться в Петербурге летом 2025: актуальный список пляжей, правила безопасности и развлечения у воды

Несмотря на капризную погоду Северной столицы, спрос на пляжный отдых растет с каждым годом. Piter.tv собрал информацию о том, когда стартует купальный сезон в Северной столице в 2025 году, какие водоемы подходят для отдыха, где разрешено купаться, и какие правила безопасности действуют на воде.
Когда начинается купальный сезон в Петербурге?
Официально купальный сезон в городе стартует 1 июня и длится до 31 августа. В этот период городские власти открывают зоны отдыха у водоемов, устанавливают оборудование, усиливают патрулирование спасательных служб, а Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воды.
Однако, по состоянию на начало июня 2025 года, сезон пока не стартовал по нескольким причинам. По данным Роспотребнадзора, большинство водоемов в черте города не соответствуют санитарным требованиям: уровень микробиологического загрязнения превышает норму. Кроме того, температура воды в Финском заливе и других городских акваториях составляет всего 11–12 °C, что небезопасно для здоровья.
По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вода в заливе и крупных водоемах начнёт прогреваться только после установления антициклона и серии жарких дней. В районе Лисьего Носа вода уже достигает 15 °C, но глубина там невелика, а резкие перепады температур по-прежнему делают купание небезопасным. Ожидается, что реальное начало купального сезона с комфортной температурой воды произойдёт не ранее 15 июня.
Где можно купаться в Санкт-Петербурге и Ленобласти?
Несмотря на практически полный запрет купания, в Петербурге и в соседней Ленобласти есть несколько мест, где вода соответствует санитарным нормам и купание разрешено.
По результатам майских анализов, в Петербурге разрешено купание только в трёх небольших водоёмах:
Безымянное озеро (Красносельский район)
Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район)
Ольгинский пруд (Выборгский район).
Проверки проводились на 24 официальных пляжах и продолжаются еженедельно в июне.
В Ленобласти проверку Роспотребнадзора также прошли всего несколько водоемов:
Кюрлевский карьер и река Луга (Волосовский район)
Река Сясь (Волховский район)
Река Луга и Финский залив (Кингисеппский район)
Река Шингарка (Ломоносовский район)
Озеро Омчино и Толони (Лужский район)
Озеро Раздолинское (Приозерский район)
Озеро Нестеровское (Тосненский район)
Важно: перед поездкой за город рекомендуется проверить актуальные данные Роспотребнадзора по качеству воды, поскольку список пригодных для купания водоёмов меняется в течение сезона.
Правила безопасности при отдыхе у воды
Даже если вода кажется чистой, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям. Городские службы ежегодно фиксируют десятки происшествий, связанных с нарушениями техники безопасности.
Основные правила:
Купайтесь только в специально оборудованных местах, где работают спасательные посты.
Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Не оставляйте детей без присмотра.
Используйте специальные спасательные жилеты.
Избегайте дна с иловым или водорослевым покрытием — можно легко поскользнуться.
Не ныряйте в незнакомых местах: под водой могут быть камни, коряги или мусор.
Не используйте надувные матрасы и круги как средство передвижения на глубину.
При судорогах сохраняйте спокойствие, постарайтесь перевернуться на спину и звать на помощь.
Спасательные службы напоминают, что даже в знойную погоду вода в водоемах Петербурга может быть довольно холодной, особенно в начале лета. При температуре воды ниже +18°C купание может быть опасно для здоровья.
Развлечения у воды в Петербурге: как провести время с пользой
Даже если купание под запретом, лето у воды в Петербурге может быть насыщенным и активным.
Городские пляжи и зоны отдыха предлагают:
Песчаные пляжи с шезлонгами и кафе (ЦПКиО, парк 300-летия, Юнтолово).
Спортивные активности: волейбол,SUP-серфинг, йога на пляже, водные велосипеды.
Арт-мероприятия и вечеринки на пляже — проходят регулярно на Елагином острове.
Пикники на природе с видом на залив — популярный формат отдыха у "Северного побережья".
Фестивали и open-air концерты — в Сестрорецке, Зелёном острове, парке 300-летия.
Места для пляжного отдыха в Петербурге (без разрешения на купание):
Центральный пляж на Елагином острове (ЦПКиО им. Кирова) — чистая территория, удобные дорожки, лежаки, кафе.
Пляж "Северное побережье" у озера Лахтинский разлив (Приморский район) — популярное место отдыха, особенно у любителей SUP-бордов.
Пляж на Финском заливе у парка 300-летия Петербурга —благоустроенная набережная, возможность активного отдыха, однако вода не пригодна для купания.
Южное побережье в Сестрорецке — одно из самых посещаемых мест, несмотря на ограничения по купанию.
Фото: Piter.TV
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