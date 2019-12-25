Где купаться в Петербурге летом 2025: актуальный список пляжей, правила безопасности и развлечения у воды

С наступлением лета петербуржцы начинают искать комфортные места для отдыха у водоемов.

Несмотря на капризную погоду Северной столицы, спрос на пляжный отдых растет с каждым годом. Piter.tv собрал информацию о том, когда стартует купальный сезон в Северной столице в 2025 году, какие водоемы подходят для отдыха, где разрешено купаться, и какие правила безопасности действуют на воде.

Когда начинается купальный сезон в Петербурге?

Официально купальный сезон в городе стартует 1 июня и длится до 31 августа. В этот период городские власти открывают зоны отдыха у водоемов, устанавливают оборудование, усиливают патрулирование спасательных служб, а Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воды.

Однако, по состоянию на начало июня 2025 года, сезон пока не стартовал по нескольким причинам. По данным Роспотребнадзора, большинство водоемов в черте города не соответствуют санитарным требованиям: уровень микробиологического загрязнения превышает норму. Кроме того, температура воды в Финском заливе и других городских акваториях составляет всего 11–12 °C, что небезопасно для здоровья.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вода в заливе и крупных водоемах начнёт прогреваться только после установления антициклона и серии жарких дней. В районе Лисьего Носа вода уже достигает 15 °C, но глубина там невелика, а резкие перепады температур по-прежнему делают купание небезопасным. Ожидается, что реальное начало купального сезона с комфортной температурой воды произойдёт не ранее 15 июня.

Где можно купаться в Санкт-Петербурге и Ленобласти?

Несмотря на практически полный запрет купания, в Петербурге и в соседней Ленобласти есть несколько мест, где вода соответствует санитарным нормам и купание разрешено.

По результатам майских анализов, в Петербурге разрешено купание только в трёх небольших водоёмах:

Безымянное озеро (Красносельский район)

Верхнее Суздальское озеро (Выборгский район)

Ольгинский пруд (Выборгский район).

Проверки проводились на 24 официальных пляжах и продолжаются еженедельно в июне.

В Ленобласти проверку Роспотребнадзора также прошли всего несколько водоемов:

Кюрлевский карьер и река Луга (Волосовский район)

Река Сясь (Волховский район)

Река Луга и Финский залив (Кингисеппский район)

Река Шингарка (Ломоносовский район)

Озеро Омчино и Толони (Лужский район)

Озеро Раздолинское (Приозерский район)

Озеро Нестеровское (Тосненский район)

Важно: перед поездкой за город рекомендуется проверить актуальные данные Роспотребнадзора по качеству воды, поскольку список пригодных для купания водоёмов меняется в течение сезона.

Правила безопасности при отдыхе у воды

Даже если вода кажется чистой, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическим последствиям. Городские службы ежегодно фиксируют десятки происшествий, связанных с нарушениями техники безопасности.

Основные правила:

Купайтесь только в специально оборудованных местах, где работают спасательные посты.

Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не оставляйте детей без присмотра.

Используйте специальные спасательные жилеты.

Избегайте дна с иловым или водорослевым покрытием — можно легко поскользнуться.

Не ныряйте в незнакомых местах: под водой могут быть камни, коряги или мусор.

Не используйте надувные матрасы и круги как средство передвижения на глубину.

При судорогах сохраняйте спокойствие, постарайтесь перевернуться на спину и звать на помощь.

Спасательные службы напоминают, что даже в знойную погоду вода в водоемах Петербурга может быть довольно холодной, особенно в начале лета. При температуре воды ниже +18°C купание может быть опасно для здоровья.

Развлечения у воды в Петербурге: как провести время с пользой

Даже если купание под запретом, лето у воды в Петербурге может быть насыщенным и активным.

Городские пляжи и зоны отдыха предлагают:

Песчаные пляжи с шезлонгами и кафе (ЦПКиО, парк 300-летия, Юнтолово).

Спортивные активности: волейбол,SUP-серфинг, йога на пляже, водные велосипеды.

Арт-мероприятия и вечеринки на пляже — проходят регулярно на Елагином острове.

Пикники на природе с видом на залив — популярный формат отдыха у "Северного побережья".

Фестивали и open-air концерты — в Сестрорецке, Зелёном острове, парке 300-летия.

Места для пляжного отдыха в Петербурге (без разрешения на купание):

Центральный пляж на Елагином острове (ЦПКиО им. Кирова) — чистая территория, удобные дорожки, лежаки, кафе.

Пляж "Северное побережье" у озера Лахтинский разлив (Приморский район) — популярное место отдыха, особенно у любителей SUP-бордов.

Пляж на Финском заливе у парка 300-летия Петербурга —благоустроенная набережная, возможность активного отдыха, однако вода не пригодна для купания.

Южное побережье в Сестрорецке — одно из самых посещаемых мест, несмотря на ограничения по купанию.

Фото: Piter.TV