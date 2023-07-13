За лето в Ленобласти утонуло более 50-ти человек

ГИМС Гатчины подвел печальные итоги купального сезона.

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по городу Гатчина подвела нежизнеутверждающие итоги прошедшего купального сезона. Согласно данным ведомства, с мая по сентябрь в водоемах Ленобласти погибло свыше 50-ти человек.

За прошедшие три летних месяца в водоемах Ленинградской области утонуло 39 человек, включая двух детей. Большинство жертв – 31 человек – пришлось на купание в необорудованных для этого местах. Еще 6, согласно данным ведомства, утонули, пока рыбачили. При случайных обстоятельствах погибло 2 человека.

Поскольку летняя погода в этом году началась раньше и закончилась позже, купальный сезон для жителей области был открыт еще в мае, а закрыт – в середине сентября. За эти два месяца ГИМС насчитал 11 утонувших человек, двое из которых – несовершеннолетние (13 и 15 лет).

Пресс-служба ведомства напоминает о необходимости усиления родительского контроля за детьми в период купальных сезонов, а также о важности выбора специально оборудованных для купания мест.

Ранее мы сообщали, что тело утопленника было найдено в Кировском районе Ленобласти.

Фото: Piter.TV