Экс-инспектора ГИМС в Петербурге осудили за взятки при регистрации лодок

Почти семь лет колонии получил бывший сотрудник ГИМС за коррупцию.

Суд в Санкт-Петербурге вынес обвинительный приговор бывшему инспектору Государственной инспекции по маломерным судам, который за вознаграждение ускорял оформление лодок и игнорировал требования при сдаче экзаменов.

Как сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, мужчина в период с мая 2022 года по август 2023 года систематически получал незаконное вознаграждение от граждан. За деньги он обеспечивал ускоренную регистрацию маломерных судов, а также оказывал содействие при прохождении обязательных процедур без фактической проверки знаний и навыков заявителей.

Общая сумма полученных взяток превысила 730 тысяч рублей. Противоправные действия были выявлены в ходе оперативных мероприятий, после чего в отношении бывшего инспектора было возбуждено уголовное дело.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком почти на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. Дополнительно осужденному назначен штраф в размере 2,8 миллиона рублей. Также суд лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга вынес приговор женщине за оскорбление полицейского. Кроме того, она ударила правоохранителя.

Фото: Piter.TV